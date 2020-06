Le Rgae tient sa 7ième session ce jour à Yaoundé

Sous la double présidence du ministre de l’Agriculture et du Développement rural et du ministre l’Elevage, des Pêches et des Industries animales, la 7ième session du Comité de pilotage du Recensement général de l’agriculture et de l’élevage (Rgae) s’ouvre ce jour à Yaoundé.

Depuis 2015, le Rgae a pour but de produire des informations statistiques sur toutes les exploitations agropastorales et leur environnement et de contribuer à la mise en place du système permanent et intégré de statistiques agropastorales, entre autres.