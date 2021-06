Le Tchad « sécurise la frontière » avec la Centrafrique

Plus d’une dizaine de chars, des dizaines de blindés, plus d’un millier de soldats ou encore des hélicoptères de combat, selon nos sources… Depuis trois jours, le gouvernement tchadien achemine des renforts vers la zone frontalière avec la Centrafrique, théâtre d’affrontements entre les armées des deux pays ce dimanche.

Car Ndjamena estime que la donne a changé entre les deux pays. « Il n’y avait que 12 soldats à Sourou dimanche parce qu’on pensait jusqu’ici que la Centrafrique ne constituait pas une menace », justifie le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahman Koulamallah. « Ça n’est plus le cas », a-t-il martelé, en expliquant que ce déploiement vise un double objectif : sécuriser totalement la frontière avec la Centrafrique et envoyer un message fort à tous ceux qui « seraient tentés de franchir encore notre frontière ».

Du côté du gouvernement centrafricain, où l’on a mis tout en œuvre depuis le début de cette crise pour de désamorcer la colère du puissant et ombrageux voisin, on ne veut pas verser dans « l’escalade verbale ». « Nous n’avons pas pris de dispositions particulières » sur le terrain, a réagi son porte-parole, Ange Maxime Kanzagui. Ils se contentent pour le moment d’« observer ce qui se passe de l’autre côté » de la frontière en se disant « prêts à réagir suivant les circonstances ». En attendant, « le gouvernement fait confiance sur ce qui a été convenu entre les chefs d’Etat et à Ndjamena pour sortir de cette grave crise », explique le porte-parole du gouvernement centrafricain.