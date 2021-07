Le Togo surveille avec inquiétude le risque terroriste à ses frontières

Djihadisme au nord, piraterie dans le golfe de Guinée… Le pays joue la carte sécuritaire et fait encore figure de refuge pour ses voisins. Jusqu’à quand ? La nuit, au large de Lomé endormie et de ses plages de cocotiers, l’horizon scintille de mille feux, mirage d’une rive inexistante. Ce sont les lumières de mâts, de poupe ou de flancs d’une armada de tankers, vraquiers ou autres porte-conteneurs au mouillage. Le port de la capitale du Togo, connu de tous les armateurs pour ses eaux naturellement profondes, n’est la destination que d’une partie de ces navires. Les autres, la plupart, ont jeté l’ancre là, pour s’abriter, non pas des tempêtes, mais des pirates, essentiellement nigérians, qui infestent la zone. Ils sont tenus en respect par les radars et les quatre patrouilleurs de la marine nationale qui sécurisent les 75 kilomètres du littoral togolais.

C’est une fraction infime, et septentrionale, des quelque 5 700 kilomètres de côtes du golfe de Guinée. Mais un havre sécurisé pour tous ces équipages qui attendent parfois des jours le feu vert des autorités portuaires de Lagos, Cotonou ou Accra pour y décharger leurs cargaisons. L’attention portée par les autorités togolaises à la sécurisation de leur frontière maritime est un argument non négligeable, un avantage comparatif dans la compétition commerciale régionale.