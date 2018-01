l’entreprise Italienne Pizzarotti engage l’étude d’un projet de construction de 10 000 logements sociaux

Le ministre de l’Habitat et du développement urbain, Jean Claude Mbwentchou, a annoncé que la société italienne Pizzarotti va engager les études d’impact environnemental d’un projet de construction de 10 000 logements sociaux à Yaoundé et ses environs. Pizzarotti devrait monter, à Mbankomo, une zone industrielle devant abriter des unités de production de matériaux de construction et autres éléments préfabriqués des logements. Dans le cadre de ce projet, des accords de financement, d’un montant de 115 milliards FCFA, ont été conclus le 1er mars 2017, entre la partie camerounaise et la banque italienne Intesa Sanpaolo. Cette dernière a déjà pourvu les financements pour la construction d’un stade de 60 000 places à Yaoundé, en prélude à la CAN 2019 qu’abritera le Cameroun.