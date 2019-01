L’épiscopat camerounais réuni pour une nouvelle catéchèse au Cameroun.

Les évêques du Cameroun sont réunis depuis ce lundi pour une conférence sur l’état de la catéchèse au Cameroun. C’est dans le cadre des travaux du 42ème séminaire annuel des évêques du Cameroun. Ces assises entamées hier vont durer une semaine et porteront sur la catéchèse dans l’église du Cameroun. Lors de la cérémonie d’ouverture hier lundi, Monseigneur Samuel Kleda, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, a lancé un appel l‘urgence d’une nouvelle catéchèse qui s’adapte à la nouvelle évangélisation. La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence de Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée Equatoriale et des évêques des 26 diocèses du Cameroun.