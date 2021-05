« Les acquis démocratiques en Tunisie pourraient s’effondrer du fait de la crise provoquée par le Covid-19 »

Tribune. Depuis désormais dix ans, la Tunisie est le laboratoire d’une expérience politique unique. Sa transition démocratique marquée par une série d’élections libres et pluralistes demeure une singularité dans le monde arabo-musulman. Le processus de transition a résisté à de multiples crises politiques et menaces sécuritaires, et a tenu malgré un contexte économique et social instable. Aujourd’hui, cependant, les acquis démocratiques tunisiens pourraient s’effondrer à tout moment du fait de la crise systémique provoquée par le Covid-19.

La crise sanitaire a dévoilé les carences d’un Etat vulnérable et incapable de répondre aux besoins exprimés par ses citoyens, en dépit de la mobilisation des personnels soignants imprégnés par leur mission de service public. Les incohérences et contradictions de la communication officielle ont renforcé le sentiment que la situation échappe à tout contrôle.

Au-delà de l’impression, il y a une réalité implacable, statistique : la Tunisie a enregistré près de 12 000 décès du Covid-19, soit l’un des plus lourds bilans humains rapporté à la population, avec plus de 900 décès par million d’habitants. C’est quasiment trois fois plus que l’Inde, selon les statistiques du Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Ce bilan tragique ne peut que s’aggraver compte tenu de défaillances structurelles et d’une pénurie criante de moyens pour faire face à la crise sanitaire.

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les faiblesses d’un système de santé jadis loué pour son excellence à l’échelle régionale. Du reste, un nombre remarquable de médecins formés en Tunisie travaillent aujourd’hui au service des systèmes de santé français, belge, allemand, canadien, etc.