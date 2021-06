Les avocats de Guillaume Soro promettent de nouvelles actions contre l’État ivoirien

L’ancien Premier ministre Guillaume Soro a été condamné à la prison à perpétuité mercredi par le tribunal criminel d’Abidjan, pour « atteinte à l’autorité de l’État », « complot » et « diffusion de fausses informations ». Les autres accusés ont écopé de peines allant de 17 mois à 20 ans de prison.

À la sortie de l’audience à Abidjan, Me Raoul Gohi Bi, un des avocats des condamnés, a promis de contester le verdict, comptant sur la « sagesse » des juges d’appel pour l’« aider à rétablir le droit ». En Europe, où Guillaume Soro réside toujours, ses conseils s’interrogent sur cet appel, qui ne « changera rien face à une justice aux ordres » selon l’un d’entre eux. Mais ils préviennent déjà : « dès que le jugement sera publié, nous l’attaquerons », nous a dit Me Robin Binsard.

L’avocat prévoit de déposer des « compléments de plaintes » devant les juridictions internationales déjà saisies au nom de l’ex-président de l’Assemblée nationale et de ses proches.

Quatre procédures sont actuellement en cours : devant le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU, devant la justice française pour un enregistrement diffusé par le procureur ivoirien Richard Adou, et devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.