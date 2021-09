Les cryptomonnaies grapillent du terrain en Afrique

En Afrique comme ailleurs dans le monde, les banques centrales sont méfiantes envers les crypto-monnaies. Mais il y a celles qui sont prêtes à tenter l’expérience, c’est le cas des banques centrales du Ghana et du Nigeria. Puis, il y a les banques centrales qui préfèrent garder leurs distances et réguler le secteur des cryptomonnaies. Les autorités sud-africaines annoncent un nouveau tour de vis réglementaire pour les sociétés financières qui utilisent bitcoin et autre Ethereum.

En Afrique comme ailleurs dans le monde, les banques centrales sont méfiantes envers les crypto-monnaies. Mais il y a celles qui sont prêtes à tenter l’expérience, c’est le cas des banques centrales du Ghana et du Nigeria. Puis, il y a les banques centrales qui préfèrent garder leurs distances et réguler le secteur des cryptomonnaies. Les autorités sud-africaines annoncent un nouveau tour de vis réglementaire pour les sociétés financières qui utilisent bitcoin et autre Ethereum.

Il y a enfin les pays qui s’y intéressent, mais qui ont d’autres priorités, c’est le cas de la RDC comme l’explique Nicolas Kazadi, le ministre des Finances congolais : « Simplement, c’est que dans la hiérarchie des problèmes rencontrés, ce n’est peut-être pas encore la priorité. Il faut savoir que contrairement à des pays comme le Nigeria ou le Kenya, la RDC est encore très en retard en termes de numérisation. Mais, d’une manière générale, nous avons un autre grand défi sur le plan monétaire chez nous, c’est d’abord la dé-dollarisation de l’économie. »