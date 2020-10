Les donateurs annoncent 1,7 milliard de dollars en faveur du « Sahel central »

Au terme de la conférence virtuelle de Copenhague sur la crise humanitaire au « Sahel central », mardi, 24 gouvernements et donateurs institutionnelles ont annoncé une aide de 1,7 milliard de dollars en faveur du Burkina Faso, du Mali et du Niger. La bonne nouvelle a été annoncée dans la soirée de mardi, via communiqué, par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha). Les donateurs ont recensé plus de 13 millions d’habitants dans le besoin de cette aide humanitaire, et plus d’1,5 million de déplacés, qui « ont été contraints de quitter leur foyer à cause de la violence », un chiffre multiplié par 20 en deux ans.