Les étrangers travaillant en Russie visés par de nouvelles mesures sanitaires

Depuis quelques semaines, la communauté des étrangers en Russie est en effervescence. Les autorités veulent leur imposer une batterie de tests médicaux très larges et cela tous les trois mois. Les principales entreprises liées au commerce extérieur ont signé un courrier destiné aux autorités. Sont signataires également les chambres de commerce franco-russe, franco-allemande, et celle des États-Unis. Y figure notamment cette phrase « depuis longtemps aucun texte législatif n’a suscité une telle vague d’incompréhension, de frustration et d’indignation parmi des milliers de cadres supérieurs étrangers ».

Tous les étrangers travaillant en Russie, mais aussi leurs familles, enfants à partir de 7 ans inclus doivent -c’est le texte de la loi prévue pour entrer en application le 29 décembre- passer une batterie d’examens. Radios, scanners, tests sanguins et urinaires pour des maladies telles que la lèpre, la tuberculose, la syphilis, le VIH. La potentielle consommation de drogue sera aussi vérifiée. En plus de cela, il faudra passer devant des thérapeutes en toxicomanie, des psychiatres, des experts en maladies infectieuses et payer bien sûr la totalité de cette batterie de tests.