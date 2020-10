Les Guinéens élisent leur président le 18 octobre dans un vote test pour la démocratie

Plus de 5,4 millions de Guinéens sont appelés à choisir leur président dimanche, épilogue d’un an de divisions meurtrières autour d’un éventuel troisième mandat d’Alpha Condé et prélude à un cycle électoral en Afrique de l’Ouest scruté anxieusement par les défenseurs de la démocratie. Le premier tour de la présidentielle guinéenne se tient dans un climat de tension et d’inquiétude alimenté par la contestation des derniers mois contre le candidature de M. Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, par une campagne vindicative et fiévreuse, et par le passé de confrontation politique violente qui est celui de la Guinée.