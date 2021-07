Les militaires américains quittent leur base de Bagram en Afghanistan

Le départ des forces américaines et leurs alliés de l’Otan de la base aérienne de Bagram préfigure l’imminent retrait occidental du pays. Les troupes américaines et de l’OTAN ont quitté ce vendredi 2 juillet la base stratégique de Bagram, en Afghanistan, a annoncé un responsable de la Défense américaine à l’AFP. Située sur le plus grand aérodrome du pays, cette base militaire avait permis, il y a vingt ans, des bombardements sur les groupes talibans et leurs alliés d’Al-Qaïda.

«Toutes les forces de la coalition ont quitté Bagram», a déclaré sous couvert d’anonymat le responsable américain, qui n’a pas indiqué le moment précis du retrait de cette base, située à 50 kilomètres au nord de Kaboul.

Le retrait de l’aérodrome de Bagram est l’indication la plus nette que les derniers des 2 500 à 3 500 soldats américains ont quitté l’Afghanistan ou sont sur le point de partir, des mois avant la promesse du président Joe Biden qui avait fixé la date du 11 septembre.

Depuis quelques semaines le départ des soldats américains et de leurs 7 000 alliés estimés de l’OTAN paraissait devoir coïncider avec la date du 4 juillet, la fête nationale américaine.