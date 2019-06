Les nouveaux directeurs de la Direction du tournoi installés ce jour

Le directeur du tournoi du Comité d’organisation local du Championnat d’Afrique des nations (Cochan) 2020 et du Comité d’organisation local de la Coupe d’Afrique des nations (Cocan) 2021, David Nhanack Tonye et ses adjoints Chantal Manda et David Ojong seront installés ce jour par le ministre des Sports t de l’Education physique (Minsep), Narcisse Mouelle Kombi.