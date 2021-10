Les réseaux proches de la société russe Wagner s’intéressent au Mali

Au Mali, les échanges entre la junte et la société de paramilitaires russes Wagner ont suscité de nombreuses réactions politiques. L’issue de ces échanges – et la signature d’un accord ou non – n’est pas encore connue. Mais ce qui est certain, c’est qu’il y a en Russie un intérêt grandissant sur les réseaux sociaux et les médias proches de Wagner pour le Mali.

Sur la Toile, dans les réseaux russes proches de la société Wagner, les publications concernant le Mali se multiplient. Maxime Audinet est chercheur à l’IRSEM, docteur en études slaves de l’Université Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie et de ses réseaux d’influence.

« Ce qui est intéressant, c’est qu’on observe depuis maintenant quelques semaines une apparition très nette d’articles sur les médias du groupe Mediapatriot qui est ce conglomérat qui appartient à Prigozhin, toute une série d’articles consacrés au Mali aux actualités maliennes en particulier aussi aux Fama. »