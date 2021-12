Les Soudanais restent déterminés à évincer les militaires du pouvoir

Barricades en briques encombrant les ruelles menant au point de rendez-vous, pneus brûlés en continu, kandakat (surnom donné aux femmes révolutionnaires) haranguant la foule, vrombissements de motos, distributions de tracts, lancer de ballons portant le nom des « martyrs » tombés depuis décembre 2018…

Autant d’indicateurs de la poursuite du soulèvement populaire, incarné par une masse hétérogène où se croisent une jeune mère en jeans tenant son bambin par la main, une étudiante au visage dissimulé sous un niqab et le dos capé du drapeau national, un vieillard aux cheveux jaunis portant les mêmes couleurs sur son épaule et des dizaines de femmes en toub bariolé – tissu traditionnel dans lequel les Soudanaises s’enroulent le corps et les cheveux.

Les forces de l’ordre n’ont pas manqué de disperser, à la tombée de la nuit, ce rassemblement pacifique à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Le Comité des médecins soudanais, un syndicat prodémocratie, recense une soixantaine de blessés entre Omdurman et Khartoum, où un autre cortège a pris la direction du palais présidentiel. Des arrestations arbitraires ont eu lieu en marge de ce rassemblement.

Cela ne saurait entamer la détermination des manifestants, qui se saluent désormais en pointant l’index, le majeur et l’annulaire pour dire « non aux négociations, non au partenariat, non à la légitimité ». Un slogan qui témoigne de leur opposition à l’accord passé le 21 novembre entre le Premier ministre, Abdallah Hamdok, et l’auteur du coup d’État, le général Abdel Fattah Al-Burhane.