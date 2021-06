Les Tigréens ne se sentent plus Éthiopiens et rêvent d’indépendance

«Je ne me considère plus comme éthiopien», déclare Gezu Atedisse dans la salle de classe qui lui sert de lieu de vie. Ce père de famille s’est réfugié à Mékélé, la capitale du Tigré, après que des soldats érythréens ont brûlé sa maison et ses récoltes à Samre, à une soixantaine de kilomètres. Après sept mois de guerre et de croissantes atrocités, son espoir repose dans les Forces de défense du Tigré (FDT). Les «combattants», dit-il, doivent venir à bout des «ennemis». Ces ennemis ont en réalité trois visages: les troupes éthiopiennes, les soldats érythréens impliqués à l’invitation du gouvernement fédéral et les milices de l’ethnie voisine Amhara qui occupent le sud et l’ouest du Tigré et ont l’intention d’y rester.