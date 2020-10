L’Espagne évoque des hausses d’impôts et de dépenses en 2021

Le gouvernement espagnol a annoncé mardi son intention d’augmenter la fiscalité des grandes entreprises et des grandes fortunes afin de financer de nouvelles dépenses de protection sociale et d’infrastructures dans le cadre du budget 2021. « Ce budget ne peut pas être retardé. Ce budget est essentiel pour la modernisation et la reprise de notre économie », a dit le président du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, lors d’une allocution télévisée. Son gouvernement entend entre autres augmenter l’impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises et l’impôt sur le revenu des ménages les plus aisés, ainsi que la fiscalité des plus-values au-delà de 200 000 euros.