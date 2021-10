L’Etat du Cameroun annonce un décaissement en faveur d’Eneo pour réduire une partie de sa dette

Le gouvernement Camerounais devrait procéder dans les tous prochains jours, au règlement d’une partie de son ardoise vis-à-vis du concessionnaire du service public de distribution de l’énergie électrique au Cameroun Energy of Cameroon (Eneo). «Concernant les arriérés des établissements publics de l’Etat vis-à-vis d’Eneo, un décaissement imminent est prévu par l’Etat», indique des officiels du ministère de l’Economie, de la planning et de l’Aménagement (Minepat).

Cette opération est menée dans le but «de réduire une partie de cette dette », renchérit les officiels dudit ministère. Si pour l’heure, l’on n’a pas levé le voile sur le montant qui sera versé, il n’en demeure pas moins que la dette globale de l’État vis-à-vis d’Eneo s’élève à 163,078 milliards de FCFA au 31 mai 2021. Une enveloppe qui fait de l’Etat le plus gros débiteur de cette entreprise.

Dans le détail, le tableau des arriérés des établissements publics vis-à-vis d’Eneo, nous renseigne que la dette des universités, des hôpitaux et administrations assimilées se chiffre à 1,6 milliard de FCFA. Le passif de l’ex-CDE (Camerounaise des eaux) et de l’actuelle Camwater (Cameroon water utilities Corporation) affiche quant à lui un montant de 10,7 milliards de FCFA. Les entreprises Alucam (Aluminium du Cameroun) et Socatral (Société camerounaise de transformation de l’aluminium) enregistrent respectivement des factures non-réglées de l’ordre de 17, 3 milliards de FCFA et 8,7 milliards de FCFA.