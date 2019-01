L’Ethiopie et l’Erythrée rouvrent un troisième poste-frontière

Le président érythréen, Isaias Afwerki, et le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, ont rouvert, lundi 7 janvier, un nouveau point de passage transfrontalier dans le cadre de la réconciliation entre leurs deux pays.En septembre, deux postes-frontières fermés pendant vingt ans ont été ouverts. Ils avaient été fermés depuis la guerre (1998-2000) qui avait opposé les deux voisins de la Corne de l’Afrique en raison d’un différend territorial, et qui a fait près de 80 000 morts. La réouverture lundi du point de passage entre Humera (Ethiopie) et Oum Hajer (Erythrée) est un autre pas dans la normalisation garantissant la libre circulation des biens et des personnes entre les deux pays.