Libye : Au moins 05 morts dans des affrontements à Tripoli

Après quatre mois de relative accalmie dans la capitale, de nouveaux affrontements ont eu lieu ce mercredi à Tripoli entre milices rivales. Ces affrontements, qui se sont déroulés dans un quartier proche de l’aéroport, opposent deux groupes de milices rivales qui sont, en même temps, des forces supplétives du ministère de l’Intérieur. Il y a eu cinq morts et au moins 20 blessés, selon un bilan du ministère de la Santé. Ces nouveaux combats démontrent une fois de plus la fragilité de l’Etat libyen et de l’accord de cessez-le-feu signé par les milices en septembre dernier.