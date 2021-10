Libye : la conférence de Tripoli s’achève sur un espoir de stabilité pérenne

La conférence internationale pour la stabilité de la Libye s’est tenue, à l’initiative du gouvernement intérimaire, à Tripoli jeudi 21 octobre. Une trentaine de délégations ministérielles ainsi que l’ONU, l’Union européenne et l’Union africaine étaient présentes pour soutenir le processus de transition en Libye. Durant cette conférence chargée d’une forte dimension symbolique, la priorité a été redite : tenir les élections du 24 décembre prochain, comme prévu.

C’est la dernière ligne droite pour le scrutin du 24 décembre, l’échéance fixée par les Libyens l’an dernier, sous l’égide de l’ONU. À l’heure actuelle, les trois millions de Libyens inscrits sur les listes électorales ne savent pas comment ils vont voter.

En deux mois donc, la commission électorale libyenne devra déterminer le calendrier des élections présidentielles et législatives et les organiser. Les instances internationales et les délégations étrangères, présentes à Tripoli jeudi 21 octobre pour la conférence internationale, ont promis leur soutien à la commission électorale pour organiser des élections transparentes.

De son côté, le Premier ministre intérimaire Abdel Hamid Dbeibah, en place depuis mars dernier et garant de cette échéance, a promis que le scrutin se tiendrait bien le 24 décembre malgré des divisions qui persistent avec les factions de l’Est libyen.

NewsletterRecevez toute l’actualité internationale directement dans votre boite mail

La conférence de Tripoli a aussi été l’occasion d’aborder le dossier épineux des combattants étrangers sur le sol libyen. Réunis en commission militaire mixte, sous l’égide de l’ONU, les militaires libyens de l’Est et de l’Ouest du pays ont enfin réussi à établir un plan pour le retrait de ces forces. Ils l’ont présenté aux délégations jeudi.