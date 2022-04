Ligue 1 : le lensois Ignatius Ganago buteur face à Montpellier

Muet depuis le 19 décembre 2021, le jeune attaquant camerounais de Lens Ignatius Ganago a retrouvé le chemin des filets mercredi face à Montpellier et Ambroise Oyongo (2-0). On jouait la 68e minute du choc entre Lens et Montpellier, lorsqu’Ignatius Ganago a fait son entrée en jeu. Et 7 minutes plus tard, l’attaquant camerounais de 23 ans inscrivait le second but du RCL, vainqueur 2-0 à l’occasion de cette 33e journée de Ligue. Il s’agit du quatrième but du Lion indomptable, lui qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 décembre 2021.

Lens reste donc dans la course à l’Europe. Après ses succès contre Nice et Lille, le club artésien a enchainé face à Ambroise Oyongo et une équipe de Montpellier inoffensive. Le club lensois est 7e, à trois points seulement de Rennes, Strasbourg et Monaco, respectivement 3e, 4e et 5e du classement.