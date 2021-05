Ligue des champions : Chelsea sacré champion d’Europe

Vainqueur (0-1) de Manchester City grâce à un but de Kai Havertz (42e), les Blues remportent la deuxième Ligue des champions de leur histoire. Les Blues illuminent l’Europe du football. Pour la seconde fois de son histoire (après 2012), Chelsea a décroché la coupe aux grandes oreilles en dominant (0-1) Manchester City. Au terme d’un long et difficile combat tactique, les hommes de Thomas Tuchel sont sortis vainqueurs du choc qui les opposait au champion d’Angleterre en titre, grâce à un but de Kai Havertz (42e). Retour sur la rencontre et le but.

On avait presque oublié cette sensation. Celle de l’ambiance qui résonne, anime et égaye un stade de football. Devant 15 000 spectateurs au stade du Dragon de Porto (Portugal) – dont 10 000 supporters anglais – Manchester City donne le coup d’envoi de la finale de la 66e édition de la Ligue des champions, après le coup de sifflet de l’arbitre espagnol Mateu Lahoz. Pourtant, ce sont les Blues de Chelsea qui posent rapidement le pied sur le ballon. Kai Havertz est d’ailleurs le premier londonien à pénétrer et alerter la défense mancunienne avant d’être repoussé par l’armada défensive des Skyblues (4e).

Après cette première alerte, Manchester City se reprend peu à peu et commence à faire le jeu. Servi par son gardien, Raheem Sterling s’engouffre dans la surface de réparation et affole l’arrière-garde des Blues. Il est finalement repoussé in extremis par Reece James (8e). Quelques instants plus tard, Timo Werner est servi au point de penalty par Kai Havertz. L’international allemand se précipite et dévisse complètement son tir (10e). Dans la foulée, Raheem Sterling est lancé dans la profondeur. Le joueur britannique sert Riyad Mahrez de l’autre côté, mais le superbe retour de Ben Chilwell sauve les Blues (10e). Les deux équipes se rendent coups pour coups ! Il faut toutefois attendre le quart d’heure de jeu pour observer la première frappe de ce choc. Servi par Kai Havertz, Timo Werner contrôle le cuir au point de penalty – qui lui reste dans les pieds. Trop écrasée, sa frappe termine sa course dans les gants d’Ederson (13e). L’Allemand n’y arrive pas. Au quart d’heure de jeu, la possession clairement favorable à Manchester City (65 %).

Le rythme reste soutenu mais les espaces se referment après 20 minutes plutôt ouvertes. Pourtant, sur chaque mouvement offensif déclenché, Manchester City se montre redoutable. À l’instar de Phil Foden, trouvé dans l’axe par Kevin De Bruyne. Seul à une dizaine de mètres du but de Mendy, le britannique s’apprête est repris de justesse par un magnifique retour d’Antonio Rudiger (27e). Chelsea s’est fait très peur. Et peu après la demi-heure de jeu, Chelsea est frappé par un premier coup dur. Thiago Silva est contraint de céder sa place à Andreas Christensen (39e), touché à l’adducteur. Pourtant, les Blues vont complètement renverser la tendance. Juste avant la mi-temps Mason Mount sert parfaitement Kai Havertz dans la profondeur. L’international allemand se joue d’Ederson et n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (42e, 0-1). Les compteurs sont débloqués ! Après trois minutes de temps additionnel, M. Mateu Lahoz renvoie les vingt-deux acteurs aux vestiaires.