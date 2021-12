L’import-substitution et le Made in Cameroon à la rescousse des PME

Douala a accueilli du 6 au 8 décembre dernier la 6ème édition des Journées nationales des PME (JNPME). L’événement était placé sous le thème: «contribution des PME à l’import-substitution. Accroître la disponibilité et améliorer la qualité de l’offre des produits locaux ‘‘Made in Cameroon’’». Il a réuni près de 500 participants venus des quatre coins du territoire national. L’objectif était de capitaliser la participation optimale de tous les acteurs de l’écosystème entrepreneurial national et international. La conviction partagée est qu’en plus de représenter un vivier important, les PME sont aussi la véritable épine dorsale du tissu productif et de l’écosystème entrepreneurial camerounais.

Aussi, pour les accompagner et les soutenir, «il faut revoir la politique d’import-substitution de façon à ce que la production locale puisse monter en puissance et éponger les besoins du marché local; mettre sur le marché international les produits camerounais de bonnes qualités; et que le label ‘‘Made in Cameroon’’ puisse s’exporter», a déclaré Achille Bassilekin III, ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l’Économie sociale et de l’Artisanat (Minpmeesa).

Les JNPME étaient articulées autour de plusieurs activités de réflexion, d’information, d’échange et de formation. Celles-ci étaient présentées sous forme de conférences, ateliers, débats et séminaires. Mais les participants ont aussi eu droit à des activités de promotion, d’accompagnement et de réseautage. 21 recommandations ont au final été arrêtées à l’issue des échanges. Elles ont vocation à être toutes appliquées.