L’industrialisation au service du développement du continent

Le ministre des Mines, de l’industrie et du développement technologiques, Gabriel Dodo Ndoke, présidera ce lundi 22 novembre 2021 à l’hôtel de ville de Yaoundé, les manifestations de la 32eme journée de l’industrialisation de l’Afrique. C’est en 1989, dans le cadre des préparations de la deuxième Décennie du développement industriel de l’Afrique (1991-2000), que l’Assemblée générale des Nations Unies avait proclamé le 20 novembre « Journée de l’industrialisation de l’Afrique ».

L’ONU indique que le développement industriel, dans les pays africains, est une condition indispensable d’une croissance soutenue et inclusive. L’industrie accroît la productivité en introduisant de nouveaux équipements et de nouvelles techniques. Elle améliore ainsi l’efficacité de la main-d’œuvre et crée de nouveaux emplois.

L’articulation entre l’industrialisation et les économies nationales, aiderait les pays africains à atteindre des taux de croissance élevés, à diversifier leurs économies et à réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. Cela contribuerait substantiellement à l’éradication de la pauvreté par la création d’emplois et de richesse.