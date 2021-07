L’interconnexion par fibre entre le Cameroun et le Gabon est opérationnelle

La réduction des coûts est l’un des principaux objectifs que le Cameroun et le Gabon visaient en lançant leur projet d‘interconnexion par fibre. Long de 22 km, cette nouvelle infrastructure de réseau a été lancé officiellement il y a peu. Grâce à lui, les échanges de télécommunications entre les deux pays seront directs et non facilités par des câbles sous-marins internationaux.

« Des mesures appropriées ont été prises pour sécuriser cette nouvelle infrastructure de dernière génération contre le vandalisme. L’interconnexion a été testée et confirmée techniquement viable et le taux de disponibilité du service s’élève à près de 100 %, conformément aux normes de l’UIT », a déclaré Ngongeh Ayafor Clément, directeur technique chez Camtel.

L’infrastructure devrait accroître l’adoption des TIC et réduire la fracture numérique, améliorer quantitativement et qualitativement l’offre de services numériques à moindre coût et favoriser l’intégration sous régionale. Elle offre une capacité d’environ 100 Tbps, facilitant le e-learning, la visioconférence, le e-commerce, le télétravail, la télémédecine, le transfert de fichiers, etc.