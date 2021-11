Lions indomptables du Cameroun : Ngadeu Ngadjui en campagne pour Antonio Conceiçao

Invité de l’émission talents d’Afrique sur la chaîne canal plus sport 1, le défenseur central des lions indomptables n’a pas mâché ses mots. Interrogé sur la qualification du Cameroun et le rôle de Toni Conceicao le sélectionneur national, le joueur de la Gantoise s’est lâché dans une déclaration que l’on ne voyait pas venir…

Un surprenant message adressé aux «dirigeants» camerounais (Fecfafoot et Minsep).Je le cite, «C’est grâce au coach si on en est là, on n’est pas seulement une équipe. Le coach a su créer un groupe d’amis, une famille (…). Là je m’adresse à nos dirigeants, nous devons lui laisser le temps de travailler, de construire une équipe gagnante… »

Plus loin, le champion d’Afrique 2017 a rajouté, «Il prend nos avis, il nous écoute, Il écoute ses adjoints, Il communique beaucoup (…). La différence entre lui et Hugo Broos est qu’à la différence du technicien belge qui avait déjà son onze entrant en tête, ses trois remplacements et ne s’en tenait qu’à cela, Conceicao lui donne la chance à tout le monde… À chaque fois qu’il a convoqué un joueur, il lui a donné sa chance. »