Lions indomptables du Cameroun : William Saliba et Bryan Mbeumo hésitent encore

Au Cameroun, en football, la quête des binationaux est permanente. Depuis leur arrivée à la tête des Lions indomptables, Antoinio Conceiçao et son staff s’activent à attirer au sein de la tanière, les binationaux camerounais qui s’illustrent sur le vieux continent. Pour le moment, l’opération affiche quelques bons résultats. Harold Moukoudi, James Léa Siliki, Yvan Neyou et Davis Epassy ont accepté, avec un certain bonheur, de rejoindre la tanière des Lions.

En revanche, le technicien portugais et son équipe se heurtent à la réticence de certains joueurs. Récemment approchés, William Saliba et Bryan Mbeumo ont clairement éconduit la mission camerounaise. Le défenseur de l’Olympique de Marseille (20 ans) et l’attaquant de Brendfort (22 ans) auraient évoqué les problèmes d’organisation autour des Lions indomptables pour justifier leur refus.

S’ils évoquent les éternels problèmes d’intendances du Cameroun, pour justifier leurs refus, William Saliba, capitaine actuel de l’équipe des U23 de France et Bryan Mbeumo, ancien espoir français lorgneraient surtout du côté de l’équipe fanion de France.