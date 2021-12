Lions indomptables : Enzo Ebosse explique son choix pour le Cameroun

Sélectionné pour la première fois en équipe nationale du Cameroun, à la veille de la CAN 2021, Enzo Ebosse découvre peu à peu la tanière. Pour son premier regroupement avec les Lions, le latéral gauche d’Angers s’est montré très enthousiaste « J’ai une très bonne impression. J’ai été très bien accueilli par le groupe. Ça fait du bien de s’entraîner. Ça nous permet de s’acclimater les uns et les autres et de mieux connaître mes nouveaux coéquipiers, prendre beaucoup de plaisir pour l’objectif commun qui est de remporter la compétition. »

Le latéral gauche d’Angers est également revenu sur son choix porté sur l’équipe nationale du Cameroun « J’ai joué dans les équipes de France jeunes, après on grandit et l’Afrique a toujours été un continent qui m’a plu. Je suis venu souvent avec mon père à Douala chez nous au Cameroun. C’est un choix du cœur, j’ai bien réfléchi et avec la sollicitation du coach, j’ai répondu favorablement. »