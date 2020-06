Lions indomptables : Fabrice Ngah envoie un message à Oyongo et Bong

Fabrice Ngah, le latéral gauche au Raja Club Athletic, au Maroc, se fixe un objectif pour 2021 : jouer la CAN avec les Lions Indomptables du Cameroun. “L’un de mes objectifs, c’est jouer avec l’équipe nationale de mon pays, même si la covid19 a tout bouleversé. mes grands frères Oyongo Bitolo et Gaétan Bong qui jouent dans 2 grands championnat Angleterre et France, j’ai beaucoup de respect pour eux, mais si on me donne la chance c’est à moi de prouver que je peux jouer car c’est ce que je sais faire, prendre du plaisir en jouant, et je vais montrer de quoi je suis capable. Je veux jouer la CAN 2021. C’est mon objectif“, a-t-il confié au site Sport-premier.