Lions indomptables : Toko Ekambi et Nkoudou incertains contre le Burundi

Les Lions indomptables poursuivent leur stage à Douala. Rigobert Song et ses hommes se préparent à disputer leur premier match qualificatif pour la CAN 2023. Ce sera le 9 juin contre le Burundi. Un match que les Lions pourraient continuer à préparer sans Karl Toko Ekambi et Georges-Kevin Nkoudou. Les deux attaquants de Lyon et de Besiktats n’ont en effet pas participé à la séance d’entraînement de ce dimanche 5 juin 2022 au stade de la Réunification.

Si le premier a été laissé au repos, le second a passé des examens suite au choc reçu lors du match amical entre Lions seniors et les Lions locaux de la veille. « Ces examens n’ont rien révélé de préoccupant », rassure cependant une source au sein du staff technique. Au programme de ce lundi 6 juin 2022, une séance d’entraînement à huis clos en matinée et repos dans l’après-midi.