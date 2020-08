L’OMS recommande de porter un masque à partir de 12 ans

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les enfants âgés de 12 ans et plus devraient porter un masque pour aider à lutter contre la pandémie de COVID-19 dans les mêmes conditions que les adultes. Les enfants âgés de 12 ans et plus devraient surtout porter un masque lorsqu’une distance sanitaire d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils se trouvent dans une région touchée par le virus, écrivent l’OMS et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) dans un document daté du 21 août publié sur internet.