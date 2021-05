L’OMS veut privilégier la vaccination des pays pauvres à celle des enfants

Ne pas vacciner les enfants pour freiner l’épidémie au niveau mondial. Le patron de l’Organisation mondiale de la santé a appelé vendredi les pays à renoncer à vacciner les enfants et les adolescents contre le Covid et faire don des doses ainsi libérées au système Covax pour les redistribuer aux pays défavorisés. Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné qu’au train où vont les choses, la deuxième année de la pandémie serait « beaucoup plus mortelle » que la première, lors d’un point de presse. « Je comprends pourquoi certains pays veulent vacciner leurs enfants et leurs adolescents, mais je vous demande de penser à y renoncer et donner plutôt les vaccins à Covax », le système international mis en place pour garantir un accès équitable aux vaccins, a déclaré le directeur général de l’OMS.

Depuis des mois, il dénonce le nationalisme vaccinal, qui au regard de la pénurie de doses disponibles prive de nombreux pays de pouvoir protéger y compris les personnes les plus vulnérables et les personnels soignants, quand l’Union européenne ou les Etats-Unis promettent de vacciner une vaste majorité de leur population d’ici l’été. Notant que de nombreux pays étaient encore en proie à des taux d’infection explosifs, comme l’Inde, mais aussi le Népal, le Sri Lanka ou encore certains pays sur le continent américain, le directeur général a souligné que « le Covid-19 a déjà coûté la vie à plus de 3,3 millions de gens et au train où vont les choses, la deuxième année de la pandémie sera beaucoup plus mortelle que la première ».