L’UE et l’Oapi en guerre contre les médicaments contrefaits

Selon le Dr Ngono Mballa Rose, expert en pharmacologie, le trafic des faux médicaments rapporte 25 fois plus que les trafics standards. L’on comprend alors l’intérêt et l’opportunité de l’atelier régional organisé par AfrIpi (« Droits de Propriété Intellectuelle et Innovation en Afrique »), en partenariat avec l’Organisation de la propriété intellectuelle (Oapi), sur la problématique des médicaments de qualité inférieure, contrefaisants et falsifiés en Afrique. Les travaux qui ont démarré ce 27 septembre et qui s’achèvent le 29 septembre prochain, verront la participation des experts des 17 pays membres de l’Oapi, ainsi que les spécialistes des ministères de la Santé, des Services de Police, de la Douane, des universitaires.

Les participants vont alors explorer les meilleures pratiques, les outils juridiques ainsi que les mécanismes internationaux permettant d’une part, de lutter efficacement contre la circulation des médicaments falsifiés et d’autre part, d’encourager l’émergence d’industries pharmaceutiques locales.