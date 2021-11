L’UE investit 13 milliards dans la lutte contre les accidents de la route en zone Cemac

Le 11 novembre dernier s’est tenu à Yaoundé, l’atelier de lancement officiel de l’observatoire des pratiques anormales sur les principaux corridors d’Afrique centrale. Objectif dudit observatoire attirer l’attention des leaders de la sous-région sur ces pratiques qui entravent la libre circulation des biens ou des personnes et par ricochet, faire des recommandations en vue d’un engagement politique susceptible de les éradiquer.

La cérémonie du jour a aussi été le lieu pour présenter les résultats des premières enquêtes réalisées par l’observation. «Le nombre élevé de postes de contrôle sur ces corridors et la corruption, jusqu’au mauvais état des infrastructures routières et celui du parc automobile. Ce sont ces facteurs qui, mis ensemble, rallongent considérablement les délais de parcours sur ces corridors et donc renchérissent les coûts du transport », Philippe Van Damme, Ambassadeur chef de la Délégation de l’Union européenne au Cameroun.

La création de cet observatoire se justifie par plusieurs raison. «Les pratiques anormales sur les routes d’Afrique centrale persistent, rendant ainsi celles-ci parmi les plus coûteuses, tant en temps perdu qu’en coût financier direct, comparées aux autres corridors de transit régionaux en Afrique et dans le monde.

Cela impacte la performance et la compétitivité des économies de la sous-région et entrave la libre circulation des personnes et des biens. Ainsi, cela freine une bonne intégration économique régionale et continentale, notamment, dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale », rajoute Philippe Van Damme.