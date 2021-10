L’Union européenne a exporté plus d’un milliard de doses de vaccins anti-Covid depuis janvier

En moins d’un an, plus d’un milliard de vaccins contre le Covid-19 ont été fournis par l’UE à 150 pays. Des millions de doses supplémentaires devraient encore être livrées. L’UE a exporté plus d’un milliard de doses de vaccins anti-Covid en dix mois vers plus de 150 pays, soit la moitié des doses produites en Europe, a affirmé lundi 18 octobre la Commission européenne. «Très clairement, l’UE est le premier exportateur au monde de vaccins», a souligné la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans une courte vidéo diffusée en ligne.

Selon le comptage réalisé lundi par l’AFP, quelque 580 millions de doses ont été administrées à ce jour dans l’UE, où plus de 75% des adultes sont désormais totalement vaccinés. «Nous avons toujours équitablement partagé nos vaccins avec le reste du monde», et les Vingt-Sept ont livré à ce jour environ 87 millions de doses aux pays à faibles et moyens revenus par l’intermédiaire du programme international Covax, a précisé la chef de l’exécutif européen. L’UE donnera encore «au cours des prochains mois» au moins 500 millions de doses supplémentaires à ces pays vulnérables, «mais d’autres pays doivent aussi redoubler d’efforts», a ajouté Ursula von der Leyen.