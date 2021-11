L’Union européenne évalue son dispositif d’appui aux entreprises camerounaises

Les 14 membres du comité de pilotage du Dacc ont planché successivement sur l’état d’exécution du plan d’actions 2021, le projet de plan d’actions 2022, et sur l’état d’avancement de la mise en place des facilités de financement à travers la Banque européenne d’investissement (BEI). Les travaux présidés par Isaac Tamba, Directeur général de l’économie au ministère de l’Économie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), le maître d’ouvrage du Dacc, ont connu la présence d’acteurs du secteur privé comme le Gicam ou Ecam.

Le 4ème Copil se tient dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Covid-19, la crise des importations, la hausse des tarifs du fret, et la crise dans les régions anglophones. Le Directeur général de l’économie au Minepat est persuadé qu’avec l’appui du secteur privé, le Cameroun atteindra ses objectifs de croissance (0,5% en 2021, 3,8 % en 2022), la promotion de l’import-substitution, la poursuite des grands projets, le respect des engagements avec les partenaires financiers etc.

Après la sensibilisation, le renforcement des capacités et la formation des entreprises, les actions du Dacc porteront pour les prochains mois sur le renforcement de l’appui direct à leur endroit, ainsi qu’envers les organisations intermédiaires (composante 1), l’amélioration du climat des affaires et l’appui au dialogue public-privé (composante 2), et la normalisation et l’efficacité énergétique.