Lutte contre la corruption : la Conac a enregistrÃ© 2402 dÃ©nonciations en 2016

La Commission nationale anti-corruption a rendu public son 7e rapport annuel. C’Ă©tait le vendredi 22 dĂ©cembre 2017 Ă YaoundĂ©. Ce rapport qui concerne l’annĂ©e 2016, rend compte des actions entreprises en matière de lutte contre la corruption dans le pays. La Conac y affirme avoir enregistrĂ© 2402 dĂ©nonciations en 2016, contre 3268 en 2015. Les rĂ©gions les plus concernĂ©es par ces dĂ©nonciations sont le Centre, le Littoral et le Nord-Ouest. La Conac affirme Ă©galement que le Cameroun a perdu 1246 milliards de francs Cfa en recette douanières entre 2010 et 2015.