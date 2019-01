Lutte contre la Malnutrition : Helen Keller International agit à l’Est Cameroun

L’ONG Helen Keller International a réuni du 17 au 18 janvier dernier, les élus locaux et organisations de la société civile de la région de l’Est, au cours d’un symposium. L’objectif était de renforcer leurs capacités sur la mobilisation, le plaidoyer et la communication contre la malnutrition. A cet effet, ils ont tenu un atelier de renforcement de leurs capacités et supports sur la mobilisation sociale, le plaidoyer et la communication en faveur de lutte contre la malnutrition. Au Cameroun, 32% d’enfants de moins de 05 ans sont touchés par la malnutrition. Dans les régions de l’Extrême-Nord, Nord, Adamaoua et Est, les statistiques parlent de près de 40% d’enfants touchés par ce phénomène.