Lyon : Toko Ekambi ne s’arrête plus !

Encore buteur contre le Sparta Prague (3-0), jeudi en Ligue Europa, Karl Toko Ekambi empile les buts depuis le début de la saison. Le meilleur buteur de l’OL est dans une forme impressionnante.

A Lyon, Lucas Paqueta a pris l’habitude d’attirer la lumière depuis le début de la saison. Etincelant et spectaculaire, le Brésilien jouit d’une cote extraordinaire entre Rhône et Saône. Mais un autre joueur est tout aussi précieux pour les Gones ces derniers mois : Karl Toko Ekambi (29 ans). Une période faste Laissé sur le banc par Peter Bosz au coup d’envoi du match de Ligue Europa face au Sparta Prague (3-0) jeudi, l’attaquant international camerounais est entré à la 69e minute à la place d’Houssem Aouar. Il a profité de cette entrée et d’un centre de Bradley Barcola dans les arrêts de jeu pour inscrire, de la tête, son 10e but de la saison en 16 matchs disputés.

Ce qui le place en tête des buteurs de l’OL, loin devant Paqueta et Aouar, auteurs de 5 buts chacun. Longtemps méprisé par une partie du public lyonnais pour un soi-disant manque d’adresse devant le but, Toko Ekambi est d’une efficacité redoutable cette saison. Depuis le 16 septembre, l’ex-joueur de Villarreal a marqué 10 buts en 11 rencontres, et il est resté muet à seulement trois reprises durant cette période (contre le PSG, Troyes et Saint-Etienne). Mieux, le natif de Paris a marqué lors de ses cinq derniers matchs (6 buts).