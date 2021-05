Macron se dit favorable à l’annulation de la dette du Soudan envers la France

Lors de la conférence internationale d’appui à la transition soudanaise organisée ce lundi 17 mai à Paris, Emmanuel Macron s’est dit favorable à l’annulation de la dette du Soudan envers la France afin d’aider le pays africain à poursuivre sa transition démocratique et à sortir de la crise économique.

« La conférence d’aujourd’hui est une réussite », a déclaré Emmanuel Macron a l’issue d’une conférence de presse tenue conjointement avec le président du conseil de souveraineté de la République du Soudan et de son Premier ministre.

Afin d’engager Khartoum dans le programme de soutien des pays pauvres très endettés du FMI et de la Banque mondiale, il y avait deux conditions préalables : l’apurement des dettes contractées auprès des grandes institutions, ce qui est désormais chose faite grâce notamment à un prêt relai de 1,5 milliard de dollars accordé par la France et grâce aux efforts consentis par plusieurs partenaires tels que les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Autre condition : la mise en œuvre de réformes économiques au Soudan. Parmi les mesures déjà engagées par les autorités de transition, la fusion des taux de change ou encore la création d’un fond de soutien aux familles. « Une action politique énergique », a estimé Macron.

Le président français souhaite aller plus loin et s’est dit favorable à l’annulation « pure et simple » de la dette du Soudan auprès de la France, soit un montant de quelque 5 milliards de dollars (4,1 milliards d’euros). « Le peuple soudanais n’oubliera pas » ce geste de la France, qui « ouvrira la voie à tous les autres créanciers du Soudan », l’a remercié le président soudanais Abdel Fattah Al-Burhan.