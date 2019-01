Madagascar: la justice valide la victoire Andry Rajoelina à la présidentielle

L’ancien président a battu un autre ex-chef d’Etat Marc Ravalomanana au second tour de l’élection qui a eu lieu le 19 décembre 2018. La Haute Cour constitutionnelle vient de valider, ce mardi, la victoire de l’ancien chef de l’Etat Andry Rajoelina à la présidentielle. Tous les recours de son opposant, Marc Ravalomanana, ont été rejetés. Andry Rajoelina a donc obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son adversaire lors du second tour du 19 décembre 2018. Son investiture est prévue pour le samedi 19 janvier. A 44 ans, celui que l’on surnomme TGV signe son retour au pouvoir. Cette fois par les urnes. Le président du parti Mapar a précédemment occupé la fonction de président de la Haute Autorité de la transition. C’était entre 2009 et 2014. Andry Rajoelina était alors âgé de 34 ans, ce qui faisait de lui le plus jeune dirigeant africain.