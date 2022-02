Maltraitance animale: le footballeur Kurt Zouma dans la tempête et lâché par Adidas

Son club West Ham lui a infligé mercredi l’amende « la plus lourde possible ». Une telle sanction correspond généralement à un retrait de deux semaines de salaire, soit environ 300.000 euros dans son cas.

L’équipementier Adidas a de son côté décidé de rompre le contrat le liant au défenseur international. « Nous avons clos notre enquête et nous pouvons confirmer que Kurt Zouma n’est plus un athlète sous contrat avec Adidas », a indiqué dans un courriel à l’AFP la marque aux trois bandes.

« Surpris de la part de Kurt », le sélectionneur de l’équipe de France de football Didier Deschamps a jugé mercredi l’attitude du joueur « inadmissible et intolérable ». Mais il n’a pas dit s’il le sélectionnerait ou pas pour le prochain match des Bleus, le 25 mars à Marseille contre la Côte d’Ivoire.

L’opinion publique britannique a été scandalisée de voir le joueur, âgé de 27 ans, donner un coup de pied à son chat, lui jeter une chaussure et le gifler alors qu’il avait trouvé refuge dans les bras d’un enfant.

« Au Royaume-Uni, nous avons des lois contre la maltraitance animale, des lois qui devraient s’appliquer à tous, riches ou pauvres, célèbres ou non ! Nous demandons à la police métropolitaine et à la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) de mener une enquête urgente et de poursuivre les auteurs de cet acte odieux », explique la pétition, qui avait dépassé les 220.000 signatures en soirée.

Peu après la diffusion de la vidéo, Zouma et le club s’étaient confondus en excuses, mais la titularisation du joueur le soir même, pour un match de championnat contre Watford, avait relancé de plus belle la polémique.

La compagnie d’assurance Vitality a suspendu un partenariat « bien-être » avec West Ham en se disant « extrêmement déçu par le manque de jugement » du club. « Experience Kissimmee », un lieu de villégiature en Floride, a de son côté qualifié de « navrante » la présence de Zouma sur le terrain et annoncé qu’il allait revoir ses liens financiers avec le club.