Marché financier : deux nouveaux fonds communs de placement agréés

Il s’agit des FCP AB Cash et AB Invest, lancés par le gestionnaire de portefeuille Africa Bright Asset Management. Deux nouveaux Fonds communs de placement(FCP) font leur entrée sur le marché financier sous régional. Il s’agit des FCP AB Cash et AB Invest. Promus par Africa Bright Asset Management(Abam), la filiale de Africa Bright Group spécialisé dans la gestion de portefeuille, ces FCP ont obtenu le 28 juillet dernier, leur agrément de la Commission de surveillance du marché financier d’Afrique centrale (Cosumaf).

Selon le Directeur général Youssef El Ayachi, le FCP AB Cash a été agréé comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières Monétaires tandis que le second (FCP AB Invest) est agréé en tant que OPCVM obligataire. Constitués pour une durée de 99 ans, ils ont pour dépositaire United Bank for Africa(UBA) Cameroon et pour commissaire aux comptes le cabinet Deloitte & Touche Cameroun. Avec la mise en place de ces nouveaux véhicules de financement, Africa Bright Group diversifie ses activités en Afrique centrale et rejoint ainsi ASCA Asset Management, Corridor Asset management Harvest Asset management dans la gestion parmi les détenteurs d’OPCVM.