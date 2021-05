Maroc-Espagne: pourquoi cette arrivée soudaine et massive de migrants à Ceuta?

Plus de 8 000 Marocains ont traversé, depuis lundi 17 mai, la frontière avec l’Europe pour arriver à Ceuta, l’enclave espagnole au nord du pays. L’Espagne, qui a donné ces chiffres mardi, assure avoir renvoyé la moitié d’entre eux au Maroc et annonce l’envoi de nouveaux renforts des forces de l’ordre sur place. Cette arrivée massive de migrants intervient sur fond de crise diplomatique majeure entre les deux pays.

L’Espagne a renvoyé près de la moitié des 8 000 migrants qui, lundi, avaient pénétré illégalement dans l’enclave espagnole de Ceuta, située au nord du Maroc, provoquant un record en termes de flux migratoire. Plus de 2 000 enfants non accompagnés sont toujours sur place. Ces mineurs errent dans les rues de la ville, sous le regard ébahi des habitants.

Une situation inédite et impressionnante

Madrid a donc appelé l’armée en renfort à Ceuta mardi pour tenter d’empêcher ces milliers de migrants de pénétrer sur ce territoire qui, depuis un quart de siècle, est le lieu de toutes sortes d’entrées illégales. Mais jamais à ce jour, on n’avait assisté à des arrivées aussi massives. « Les migrants arrivaient sans cesse, ça n’arrêtait pas, témoigne Isabel Brasero, de la Croix-Rouge espagnole. Depuis lundi, l’afflux a été continu. Ça a un peu diminué mardi matin, ils ont même arrêté de traverser, car l’armée est arrivée sur la plage. Mais ça n’a pas duré. Et maintenant, ils passent de nouveau, malgré la présence de l’armée et des autres forces de sécurité. Cette fois-ci, il y a beaucoup d’enfants, des mères avec leurs enfants. À Ceuta, étant donnée la situation géographique, on a l’habitude des arrivées massives de migrants. Mais d’ordinaire, ils franchissent le grillage ou arrivent par bateaux. Ce qu’on voit depuis lundi est sans précédent : ils ont parcouru à peine 400 mètres à pied, certains n’ont même pas eu à nager, ils ont simplement marché. C’est vraiment inédit, en termes de personnes, mais aussi par la manière dont ils sont arrivés. »