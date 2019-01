Maroc : une association culturelle dissoute pour avoir hébergé une émission controversée

Diffusée sur YouTube environ tous les trois mois depuis 2016, la web-émission « 1 dîner 2 cons » créée par Amine Belghazi et Youssef El Mouedden accueille des invités autour d’un dîner dans un lieu différent à chaque épisode. L’épisode controversé a été tourné en début août dans les locaux de l’association Racines à Casablanca. Dans ce numéro, des journalistes, des artistes et des intellectuels marocains discutent des sujets d’actualité : le dernier discours du roi, la condamnation des militants du Hirak à vingt ans de prison, le boycott de trois grandes enseignes à travers le royaume, entre autres. Le 26 décembre 2018, la justice marocaine a ordonné la dissolution de l’association Racines pour avoir hébergé l’un des épisodes de cette web-émission au ton critique envers le pouvoir et qui suscite de vives réactions depuis son lancement.