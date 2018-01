Médecine : 275 nouveaux praticiens sur le terrain

275 diplĂ´mĂ©s de la FacultĂ© de mĂ©decine et des sciences pharmaceutiques de l’UniversitĂ© de Douala ont prĂŞtĂ© le serment d’Hippocrate ce lundi 08 janvier 2018. La cĂ©rĂ©monie s’est dĂ©roulĂ©e Ă l’annexe de Logbessou de ladite UniversitĂ©, en prĂ©sence des ministres de la SantĂ© Publique et de l’Enseignement SupĂ©rieur. Les deux ministres prĂ©sents ont recommandĂ© aux laurĂ©ats d’ĂŞtre Ă l’Ă©coute des patients et de rĂ©sister aux sirènes de l’expatriation.