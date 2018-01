Des médecins algériens en grève pour réclamer la fin du service civil

Les médecins en spécialisation et les étudiants en médecine algériens se sont réunis par centaines, dimanche 7 janvier, au sein de l’hôpital Moustapha-Bacha, le plus grand d’Alger, pour réclamer l’abrogation du service civil et militaire. Ce mouvement de grève qu’ils mènent depuis près de deux mois, affecte principalement les hôpitaux universitaires. Les manifestants se sont egalement dirigés vers la faculté de médecine où un autre rassemblement était organisé. Aucun incident n’a été signalé.