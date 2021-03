Meghan et Harry révèlent attendre une petite fille, leur deuxième enfant

Dans une interview choc à la papesse de la télévision américaine Oprah Winfrey, diffusée dimanche soir sur CBS, le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan, ont révélé attendre leur deuxième enfant, une fille, après la naissance d’Archie, un garçon, en mai 2019.

Meghan Markle a par ailleurs révélé avoir eu des idées suicidaires en raison de la couverture de sa personne par les médias britanniques et que la famille royale a alors refusé qu’elle se fasse aider. «Je ne voulais juste plus être en vie. Et c’étaient des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires», a dit la duchesse de Sussex.