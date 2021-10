Mercato : Nicolas Nkoulou à Watford

Ancien défenseur central de l’AS Monaco, de l’OM et de l’OL, Nicolas Nkoulou était libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat au Torino, où il avait signé à l’été 2017 sous forme de prêt avant d’y être transféré un an plus tard. Apparu à 18 reprises en Serie A la saison passée, l’international camerounais de 31 ans va poursuivre sa carrière en Angleterre du côté de Watford, actuel 15e de Premier League.

L’information a d’abord été dévoilée par le journaliste Adam Leventhal (The Athletic) avant d’être confirmée par Fabrizio Romano et Watford à l’instant. Nkoulou a signé aujourd’hui avec les Hornets jusqu’en fin de saison. A noter que Watford a changé d’entraîneur durant la trêve : Claudio Ranieri a remplacé lundi Xisco Muñoz.